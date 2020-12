Spada liczba chrztów i osób uczestniczących we mszach świętych, rośnie liczba parafii. Polski Kościół podał dane za 2019 rok

Z danych przedstawionych w czwartek przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, zebranych na podstawie dorocznego liczenia wiernych w parafiach, wynika, że w 2019 roku w niedzielnej Eucharystii uczestniczyło 36,9 proc. zobowiązanych katolików, podczas gdy do Komunii Świętej przystąpiło 16,7 proc.

Oznacza to, że w stosunku do 2018 roku wskaźnik dominicantes – czyli katolików uczestniczących w niedzielnych Mszach Świętych – jest niższy o 1,3 proc., zaś wskaźnik communicantes – czyli osób przystępujących do Komunii Świętej – 0,6 proc.

W ubiegłym roku sakramentu chrztu udzielono 372,9 tys. osobom, czyli o ponad 3,5 proc. mniej niż w 2018 roku.

Z kole do Pierwszej Komunii św. przystąpiło niespełna 400 tys. osób. Sakrament bierzmowania przyjęło 382,5 tys. osób, czyli zdecydowanie więcej niż rok wcześniej, co wynikało ze zmian wieku udzielania tego sakramentu. Sakrament małżeństwa został udzielony 125 tys. parom.