Sousa podpisał kontrakt z Flamengo? PZPN dostanie odszkodowanie

- Paulo Sousa zostanie oficjalnie ogłoszony trenerem Flamengo do dnia jutrzejszego. Koniec dyskusji - napisał we wtorek brazylijski dziennikarz Eric Faria.

Trzy miesiące przed barażami do mistrzostw świata reprezentacja Polski pozostanie najpewniej bez trenera. Sousa zadzwonił II dnia świąt do prezesa PZPN Cezarego Kuleszy i poprosił o rozwiązanie kontraktu, na co usłyszał stanowcze "nie". Brak zgody nie oznacza jednak, że Portugalczyk zostanie na stanowisku. Wszystko wskazuje na to, że Sousa sam zerwie kontrakt. Problem w tym, że nie ma w nim ustalonej kwoty odszkodowania.

- Kontrakt jest bardzo dobry, ale nie przewiduje odejścia trenera. Jest może pięć możliwości rozwiązania tego kontraktu, ale nie ma mowy o żadnych karach. To dobry kontrakt. Mówienie o tym, że można do kontraktu wpisać karę, jest śmieszne - mówił Boniek w rozmowie z Romanem Kołtoniem na kanale Prawda Futbolu.