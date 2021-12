Sousa nie powinien już być selekcjonerem reprezentacji Polski, nie rokuje na baraże. Na Ligę Narodów będzie pewnie nowy trener [WYWIAD]

Jak odebrał pan wyniki losowania grup w Lidze Narodów?

Myślę, że było to dla nas fajne losowanie. To znaczy dla kibiców, bo będzie okazja na żywo obejrzeć w akcji dwie czołowe drużyny świata. Nie ma się jednak sensu czarować, sportowo Belgia i Holandia pozostają poza naszym zasięgiem. Jak bardzo - przekonaliśmy się w poprzedniej edycji Ligi Narodów, kiedy w wyjazdowym spotkaniu z Pomarańczowymi nasz zespół z rzadka tylko był w stanie przekroczyć połowę boiska. Nawet jeśli nieco koloryzuję - przepaść była ogromna. A przecież Belgowie mają silniejszą generację od Holendrów. Zatem naszej drużynie pozostanie walka o trzecią lokatę z Walijczykami. I w tym starciu nie jesteśmy bez szans. Niezależnie do tego, kto będzie wówczas prowadził reprezentację Polski.

Sądziłem, że powie pan, iż losowanie jest fajne, bo Biało-Czerwoni będą mieli świetne przetarcie przed mundialem. I w tym sensie Liga Narodów jako projekt się sprawdza, ponieważ o przeciwnikach takich jak Belgia i Holandia, a z każdym zmierzymy się przecież dwukrotnie, moglibyśmy tylko pomarzyć w towarzyskich sparingach.