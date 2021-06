Sousa nie mógł uwierzyć w słowa dziennikarza. "Teraz Pan zadaje mi takie pytanie" BG

Paulo Sousę zdenerwowało pytanie zadane przez dziennikarza. Grzegorz Dembinski

W środę Polska zagra kluczowy mecz na Mistrzostwach Europy ze Szwecją, a trener Paulo Sousa ma ostatnie chwile, by podjąć decyzję dotyczące składu. Portugalczyk we wtorek nie mógł uwierzyć, gdy jeden z dziennikarzy zapytał go o jego przyszłość w reprezentacji.