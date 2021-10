Sousa ma obowiązek bywać na meczach polskich klubów! Selekcjoner wybrał złą taktykę i popełnia niewybaczalne błędy personalne [WYWIAD]]

Bartosz Bereszyński nie jest środkowym obrońcą. Selekcjoner ustawiając go na niewłaściwej pozycji, robi krzywdę zawodnikowi i drużynie. Paulo Sousa powinien poszukać i budować następcę Kamila Glika, który nadal jest niezastąpiony, ale to zupełnie inny piłkarz niż podczas Euro'16. Jego czas w kadrze wkrótce się skończy - twierdzi Piotr Czachowski. Co na to trener Biało-Czerwonych?

fot. sylwia dąbrowa/polska press