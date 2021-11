Sousa jest do zwolnienia, ale PZPN nie stać na odprawę Portugalczyka, jego asystentów i... agenta za ponad 2 miliony euro

- Od początku tego zgrupowania zwracałem uwagę, że źle zostały ustalone priorytety. Dotąd nie rozumiem, po co karawana ciężarówek ze sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia zgrupowania jechała pod Andorę. I z jakiego powodu selekcjoner Paulo Sousa w meczu ze słabiutką reprezentacją tego kraju wystawił najsilniejszy skład. Tym samym narażając naszych zawodników na sztucznym boisku na większe ryzyko odniesienia kontuzji niż na naturalnej nawierzchni na Stadionie Narodowym - komentuje Andrzej Grajewski, były właściciel Widzewa Łódź, z którym świętował awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. - Przecież to jasne jak słońce, że galowa jedenastka powinna zagrać przeciw Węgrom, którzy są zespołem znacznie silniejszym od Andory. I byli dla nas niewygodnym przeciwnikiem już w marcu w Budapeszcie.