Sośnierz: Robimy zdecydowanie za mało testów, aby skutecznie stłumić epidemię

Lekarzy, specjalistów od chorób zakaźnych, którzy w pierwszej wersji mieli przyjmować pacjentów z COVID-19 jest w Polsce niewiele ponad tysiąc. To mało, prawda? Tak, gdyby to lekarze-zakaźnicy mieli przyjmować wszystkich pacjentów z COVID-19, jak początkowo zadecydowało Ministerstwo Zdrowia, system by się szybko zapchał, więc dobrze, że tę zmianę wprowadzono. Zresztą, tych lekarzy, specjalistów od chorób zakaźnych na zwykłe czasy jest wystarczająco, ale mamy epidemię, a to czas szczególny, niezwykły.

Ministerstwo Zdrowia modyfikuje swój plan walki z pandemią, wchodzą nowe obostrzenia: obowiązek noszenia maseczek w strefie czerwonej i żółtej, ograniczona liczba osób na weselach, wreszcie większa rola lekarzy rodzinnych, którzy będą decydować, co dalej z pacjentem chorym na COVID-19. To chyba krok w dobrym kierunku, prawda? Tak, dobrze, że te zmiany zostały wprowadzone na wniosek, zresztą, środowiska lekarskiego. Ja też mówiłem o konieczności pewnych modyfikacji, bo te, które weszły w życie kilka dni temu nie do końca były racjonalne. Więc bardzo dobrze, że nastąpiła ich korekta.

11 tysięcy łóżek dla pacjentów z COVID-19, ponad 2 tysiące respiratorów – myśli pan, że wystarczy taka ilość sprzętu? Tak, ta ilość sprzętu powinna wystarczyć. Respiratory są tylko dla pacjentów w ciężkim stanie, a ich aż tylu w Polsce nie będzie. Tu może raczej wystąpić problem tego, gdzie te respiratory obecnie się znajdują: na jednych oddziałach może ich brakować, na innych mogą stać nieużywane. Przydałaby się koordynacja działań w tym zakresie, bo z pewnością, jeśli mamy osiemset, czy tysiąc respiratorów, a chorych, którzy wymagają leczenia właśnie przy ich użyciu, niewielu ponad stu, to wydaje się, że nie mamy problemu. Problem polega jednak na tym, że ich rozmieszczenie jest nierównomierne – jeśli na jakimś oddziale skupimy większą ilość pacjentów w stanie ciężkim, to respiratorów może zabraknąć. Więc to kwestia logistyki, organizacji – trzeba wykazać pewną mobilność, czy to dowieść pacjenta tam, gdzie jest respirator, czy dowieść respirator do chorego. Notabene, mamy podobno w magazynach, sto, czy dwieście respiratorów zakupionych od firmy zbrojeniowej.

Jaka jest granica wydolności polskiej służby zdrowia? Niektórzy specjaliści twierdzą, że to 5 tys. nowych przypadków COVID-19 dziennie. To bardzo trudne pytanie. Lekarzy rodzinnych jest tak wielu w Polsce, a to oni mają przyjmować pacjentów z COVID-19, że nie powinno ich zabraknąć dla tych, którzy potrzebują pomocy, czy konsultacji. Oni przyjmują łącznie dziennie kilkaset tysięcy osób – więc kilka tysięcy nie stanowi problemu. Gorzej, że nie wszędzie są warunki do przyjmowania zakażonych. Poza tym, znów niepotrzebnie, zlikwidowano sanepidowską drogę wyłapywania chorych.

Niektórzy dyrektorzy szpitali podnoszą, że wprawdzie jest sprzęt, ale może zabraknąć ludzi do jego obsługi, choćby anestezjologów. Sto kilkanaście osób wymagających leczenia z użyciem respiratora, to, jak mówiłem, nie jest jakaś oszałamiająca liczba. To ciągle ten sam problem, o którym wspomniałem przed chwilą: jeśli w jednym miejscu skupimy zbyt wielu chorych, to może wystąpić problem, ale to kwestia właśnie organizacji ruchu pacjentów.

To znaczy?

Sanepid też powinien kierować ludzi do testów, a teraz mają to robić wyłącznie lekarze rodzinni. Tymczasem to głównie sanepid powinien kierować na testy osoby, które zidentyfikuje, jako tak zwane kontakty z osobami chorymi. Ci ludzie mogą nie mieć żadnych objawów choroby, często w ogóle nie trafiają do lekarzy, tymczasem zarażają, dlatego powinni być testowani. Poruszamy się od ściany do ściany, a tu trzeba jednak podejmować decyzje bardziej uniwersalne. Odcięcie sanepidu od kierowania na testy może spowodować, że całkowicie znikną nam z pola obserwacji pacjenci z wywiadów epidemiologicznych, którzy są głównym rozsadnikiem epidemii.

Podjęto decyzje, żeby nie testować osób z tak zwanego kontaktu, ale wyłącznie osoby z objawami choroby, to chyba nie jest dobra decyzja?

To jest zła decyzja, ja jej zupełnie nie rozumiem. Przecież lekarz na co dzień przyjmuje z reguły pacjenta objawowego, nie mówię tu o chorych na COVID-19, ale w ogóle pacjentów z objawami – to zwykła droga człowieka, który ma jakąś dolegliwość: idzie z nią do lekarza, lekarz go przyjmuje, diagnozuje i wprowadza w życie jakieś leczenie. Tutaj nie trzeba żadnych, specjalnych rozwiązań. Natomiast specjalne rozwiązania związane z epidemią, to właśnie wychwytywanie osób, które miały kontakt z osobą zakażoną, dalej pobieranie wymazów, testowanie i izolowanie. To jest walka z epidemią. Diagnozowanie pacjenta objawowego to zwykła, codzienna działalność lekarska. Natomiast czas epidemii rządzi się innymi prawami – tak jak mówiłem: trzeba postawić na testowanie osób zakażonych, lecz bez objawów jakiejkolwiek choroby, oni nie zgłoszą się do lekarza, bo nie widzą potrzeby. Dlatego bardzo ważnym jest wykrywanie nosicieli bezobjawowych, czyli wszystkich osób, które miały kontakt z osobą chorą i się zaraziły i chociaż czują się świetnie to jednak właśnie oni zakażają kolejne osoby.