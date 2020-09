Sondaż: Zdecydowana większość Polaków za „Piątką dla zwierząt”, w tym mieszkańcy wsi

Piotr Muller: Decyzje dot. kwestii funkcjonowania rządu i jego składu do piątku

- W tym tygodniu możemy się spodziewać decyzji co do kwestii funkcjonowania rządu i jego składu. Mówię o koalicjantach w tej chwili. Mam nadzieję, że to będzie do piątku – mówił rzecznik rządu Piotr Muller na antenie Polskiego Radia.