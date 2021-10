Sondaż zaufania. Na pierwszym miejscu premier Mateusz Morawiecki. Tylko Szymon Hołownia otrzymał więcej pozytywnych ocen niż negatywnych OPRAC.: Aleksandra Kiełczykowska

Premier Mateusz Morawiecki fot. Wojciech Wojtkielewicz

Szymon Hołownia to jedyny polityk, którego obecnie więcej Polaków ocenia pozytywnie niż negatywnie – wynika z sondażu IBRiS dla Onetu. Jednak to nie on zajmuje pierwsze miejsce w rankingu. Liderem został premier Mateusz Morawiecki.