Sondaż: Zaszczepieni nie powinni być zwolnieni z obostrzeń

55 proc. ankietowanych uważa, że status osoby zaszczepionej nie powinien mieć wpływu na zwolnienie z przestrzeganie niektórych obostrzeń, jak np. obowiązkowe noszenie maseczek.

Jedynie 36 proc. badanych jest zdania, że to, czy ktoś jest zaszczepiony powinno mieć wpływ na to, czy dotyczą go wszystkie nakazy i zakazy, związane z walką z epidemią - 19,9 proc ankietowanych jest na „tak”, a 16,1 proc. udzieliło odpowiedzi „raczej tak”.

9 proc. osób nie miało zdania w tym temacie.

Rząd nie radzi sobie z organizacja szczepień?

Badanych zapytano również, czy według nich rząd radzi sobie z organizacją szczepień.

10.7 proc. osób odpowiedziało, że „tak”, a 26,2 proc., że „raczej tak”.

42,6 proc. Polaków uważa natomiast, że rząd nie radzi sobie z organizacją szczepień – odpowiedzi „raczej nie” udzieliło 24,3 proc. pytanych, a odpowiedź „nie” wybrało 21,9 proc. ankietowanych.