Sondaż: Sytuacja gospodarcza jest najważniejszym problemem w Unii Europejskiej

Badanie Eurobarometr z wiosny 2021 r. (EB 95) przeprowadzono w formie bezpośrednich wywiadów i wywiadów online między 14 czerwca a 12 lipca 2021 r. w 27 państwach członkowskich UE.

Przyszłość Unii Europejskiej

Optymizm co do przyszłości UE znacznie wzrósł od lata 2020 r. i obecnie pozytywne nastawienie prezentuje dwie trzecie respondentów (66%, wzrost o 6 punktów procentowych). Jest to poziom najwyższy od jesieni 2009 r. Pesymistycznie co do przyszłości UE jest nastawionych nieco ponad trzech na dziesięciu respondentów (31%, spadek o 7 punktów procentowych). Jest to najniższy poziom od 2009 r.

Wizerunek i zaufanie do UE

Po znacznym wzroście między latem 2020 r. a zimą 2020/2021 r. pozytywny wizerunek UE utrzymuje się na poziomie (45%) i jest to opinia reprezentowana przez większość badanych w 20 państwach członkowskich UE (38% ma neutralną opinię, a 16 % – negatywną). Najwyższe wyniki odnotowano w Irlandii (70%) i Portugalii (62%). Prawie połowa Europejczyków ufa Unii Europejskiej (49%). Jest to nadal najwyższy ogólny poziom odnotowany od wiosny 2008 r. Zaufanie do rządów krajowych nieznacznie wzrosło (37%), a zaufanie do parlamentów narodowych utrzymuje się na stałym poziomie 35%.