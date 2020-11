Sondaż: Spada zaufanie Polaków do funkcjonariuszy policji

Eksperci alarmują! Tylko co 10. Polak zakłada rękawiczki ochronne podczas zakupów. W dużej części to brak świadomości zagrożeń [25.11.2020]

Z badania postaw konsumenckich wynika, że we wrześniu i w październiku br. blisko 90% Polaków nie nosiło rękawiczek ochronnych podczas zakupów spożywczych. Prawie połowa z tych osób nie bała się zakażenia koronawirusem. Z kolei badani, którzy stosowali takie zabezpieczenie, głównie robili to z obawy przed zachorowaniem. Ale nawet ci, którzy rękawiczek używają rzadko kiedy robią to w sposób właściwy.