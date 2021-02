Sondaż: Rośnie liczba chętnych do szczepienia przeciwko koronawirusowi

Za to bardzo mocno zmniejszyła się grupa respondentów, którzy zdecydowanie nie chcą się zaszczepić. W styczniu taką odpowiedź zaznaczyło 15,1 proc. uczestników badania, w lutym 3 proc.

W związku z tym, w stosunku do stycznia jest o 1,2 pp. więcej osób, które raczej nie chcą się zaszczepić.

Zmiany widoczne są natomiast w grupie, która na pytanie czy zamierza się zaszczepić, odpowiedziała „raczej tak” - w styczniu to było 19,7 proc., a teraz 26,9 proc. Łącznie chętnych na szczepienia jest 74,8 proc. uczestników badania.

Jak wskazują autorzy badania, w lutym nie zmienił się odsetek osób, które są jednoznacznie zdecydowane, by się zaszczepić - „zdecydowanie tak” , zarówno w styczniu, jak i w lutym odpowiedziało 47, 9 proc. respondentów.

Więcej jest natomiast osób niezdecydowanych - 8 proc. w stosunku do 4,2 proc. w styczniu.

Seniorzy najbardziej chętni do szczepienia

Najwięcej osób zdecydowanych na szczepienie jest wśród seniorów: w grupie wiekowej 70+ jest to 79 proc., a w grupie 60-69 lat 60 proc.

Dużo chętnych jest też wśród 30-latków (56 proc.). Jednak w tej grupie jest też największy odsetek osób, które zdecydowanie nie chcą się zaszczepić (8 proc.).

Ważny rodzaj szczepionki i jak najszybsze jej przyjęcie

Respondentów zapytano także o to, co w kontekście szczepień jest dla nich najważniejsze.

33,7 proc. z nich deklaruje, że jest to rodzaj szczepionki. Dla 27 proc. ankietowanych priorytetem jest to, by zaszczepić się jak najszybciej. Prawie 19 proc. uczestników badania wskazało, że najistotniejsza jest bliskość punktu szczepień. 13 proc. wskazało na inne kwestie, a ponad 7 proc. respondentów jest niezdecydowanych w tym temacie.

Sondaż został zrealizowany metodą CATI 5.02.2021 roku na grupie 1000 osób.