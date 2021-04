Sondaż: Prezydent Andrzej Duda już nie cieszy się największym zaufaniem Polaków. Kto go wyprzedził?

Obecnie największym zaufaniem Polaków cieszy się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, na którego wskazało 40,6 proc. ankietowanych – wynika z sondażu IBRiS dla Onetu.

Choć stracił on 1,3 pkt proc. w porównaniu do pomiaru z marca, to ze względu na jeszcze większe spadki notowań u poprzednich liderów rankingu, zajął pierwsze miejsce.

Prezydent Andrzej Duda tym razem zajął drugie miejsce, z zaufaniem na poziomie 38,7 proc. To spadek o 4,2 pkt proc. w porównaniu do marca.