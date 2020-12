Sondaż: Prawie połowa Polaków jest zdania, że TK działał ws. aborcji na zlecenie polityków

Mieszkańcy wsi krytycznie o Trybunale

Zaskakujące są wyniki dotyczące miejsca zamieszkania. Największy odsetek respondentów wskazujących nieodpowiedzialność związaną z podjęciem przez TK sprawy aborcji w czasie pandemii mieszka na wsi (65 proc.), a nie w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców (60 proc.).

Zwolennicy PiS podzieleni

Oceny terminu, w którym TK zajął się wzbudzającą tak wielkie emocje sprawą, łączą się też z preferencjami politycznymi. Tylko wśród wyborców PiS przeważają osoby, które uważają, że było to odpowiedzialne (43 proc.), choć aż 37 proc. jest zdania przeciwnego. Na nieodpowiedzialność TK wskazuje też 49 proc. osób, które w II turze wyborów prezydenckich w 2020 roku zagłosowały na Andrzeja Dudę. Zwolennicy pozostałych ugrupowań oceniają o wiele bardziej krytycznie to, co zrobił w czasie pandemii COVID-19 Trybunał, a co doprowadziło do wyjścia tysięcy ludzi na ulice Warszawy i innych polskich miast.