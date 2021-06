Sondaż: Ponad połowa Polaków nie pojedzie w tym roku na wakacje

W tym roku w wakacyjną podróż zamierza udać się 46,7 proc. naszych rodaków. Wśród nich 34,5 proc. spędzi urlop w kraju, a 12,2 proc. chce wyjechać za granicę.

51,2 proc. ankietowanych nie zamierza nigdzie wyjeżdżać.

Z kolei 2,2 proc. pytanych nie wie jeszcze, czy gdzieś uda się na letni wypoczynek.

Młodzi i mieszkańcy dużych miast bardziej chętni do wyjazdów

Z badania wynika, że wyjazd planują przede wszystkim osoby młode, do 29. roku życia - w tej grupie tylko 14 proc. osób zostaje w domu.

Ponadto im większe miasto, tym większy odsetek badanych deklaruje wyjazd.

Mieszkańcy dużych miast chętniej wybierają wyjazd zagraniczny - w miastach powyżej 250 tys. mieszkańców to co czwarta osoba. Zdecydowana większość ma dzieci w szkole albo w przedszkolu i pobiera świadczenie 500 plus.