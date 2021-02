Sondaż: Polacy zmielili zdanie ws. przyjmowania uchodźców

Dlaczego rodzice nie szczepią dzieci przeciw wirusowi grypy? "Zaszczepienie tylko co piątego dziecka może zmniejszyć ryzyko o blisko połowę"

Wyniki badań przeprowadzonych przez Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy pokazują, dlaczego Polacy raczej niechętnie podchodzą do szczepienia dzieci przeciw grypie. Najczęściej rodzice nie są przekonani co do skuteczności preparatu, a także twierdzą, że ich dziecko na grypę do tej pory nie chorowało. Tymczasem eksperci ostrzegają: grypa może prowadzić do bardzo poważnych powikłań, na które szczególnie narażeni są seniorzy, kobiety w ciąży i właśnie dzieci, a szczepienia to najskuteczniejsza metoda profilaktyki.