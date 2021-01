Sondaż: Polacy powiedzieli co myślą o powrocie uczniów do nauki stacjonarnej

Dziś część uczniów wraca do nauki stacjonarnej. Oprócz powrotu do szkół dzieci z klas I-III, po feriach wrócą również zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w kształceniu zawodowym, a także nauka stacjonarna dla uczniów klas I-III szkół specjalnych. Starsze roczniki, w tym ósmoklasiści i maturzyści na razie pozostaną przy nauczaniu zdalnym.

W sondażu SW Research dla rp.pl. zapytano Polaków , jak oceniają oni decyzję o powrocie dzieci z klas I-III do nauczania stacjonarnego.

44,6 proc. ankietowanych stwierdziło, że to dobry pomysł.

Negatywnie powrót dzieci do szkół oceniło 29,9 proc. ankietowanych.

Natomiast 25,5 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Małgorzata Bodzon z SW Research w rozmowie z portalem podkreśliła, że pozytywny stosunek do tego postanowienia wyraża nieco mniej niż połowa kobiet i 42 proc. mężczyzn. - Powrót najmłodszych dzieci do szkół popiera prawie 60 proc. respondentów między 25 a 34 rokiem życia i prawie co druga osoba o dochodach wynoszących od 3001 do 5000 zł – mówiła.

Badanie przeprowadzono w dniach 12.01-13.01.2021 r. na grupie 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania.