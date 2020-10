Sondaż: Polacy nie wierzą w rychły koniec konfliktu między Kaczyńskim a Ziobrą

W badaniu zadano ankietowanym pytanie: Czy rekonstrukcja rządu zakończy konflikt na linii Jarosław Kaczyński-Zbigniew Ziobro?

W odpowiedzi 60,4 proc. ankietowanych stwierdziło, że tak się nie stanie.

Przeciwnego zdania jest jedynie 22,6 proc. respondentów - co oznacza, że nie wierzy w to nawet część wyborców PiS.

Gazeta zwraca uwagę, że wyniki sondażu potwierdza badanie elektoratów.

„Osoby głosujące na PiS i Zjednoczoną Prawicę są zdezorientowane. 47 proc. wierzy w zgodę liderów, ale 28 proc. nie wierzy, a 25 proc. nie wie, co w tej sprawie myśleć” - czytamy.

Dziennik podkreśla, że oznacza to, iż większość wyborców obecnej władzy nie jest optymistami co do perspektywy zażegnania konfliktu. Z reguły są to ci, którzy głosują na ZP z przyczyn nie ideologicznych, lecz praktycznych, czyli transferów socjalnych oraz pozytywnych opinii o poziomie życia i gospodarce.