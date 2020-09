Sondaż: Polacy nie chcą zmiany na stanowisku premiera. Wolą Morawieckiego niż szefa PiS

Zarobki wciąż kuszą. Młodzi Polacy z powrotem ruszyli do pracy za granicę

Pomimo obaw przed drugą falą epidemii COVID-19, wzrasta zainteresowanie Polaków wyjazdami do pracy za granicę - wynika z raportu firmy OTTO Work Force. Co ciekawe, chętnych do wyjazdu jest więcej, niż przed pandemią.