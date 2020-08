Sondaż: Polacy chcą by dzieci 1 września wróciły do szkół

Gdyby Polakom pozostawić wybór dotyczący posłania dzieci do szkół wraz z początkiem roku szkolnego, to aż 68,4 proc. byto zrobiło, mimo trwającej epidemii koronawirusa.

- Samorządy, przy wcześniej obowiązujących ograniczeniach, zwracały uwagę na to, że część dzieci z takiej opieki nie będzie mogła korzystać – mówił Piontkowski, dodając, że sanepid wskazuje na to, iż te wyliczenia dotyczące powierzchni „nie są aż tak bardzo restrykcyjne”, „nie co do centymetra”.

Jak dodał, do placówek zostaną dostarczone m.in. bezdotykowe termometry, maseczki oraz dyspensery do odkażania rąk.

Według szefa MEN stacjonarna nauka w szkołach jest ważna zwłaszcza dla uczniów klas pierwszych, którzy będą mogli spotkać się z wychowawcami i zobaczyć, jak wygląda ich miejsce nauki.

Podejrzenie koronawirusa

Piontkowski mówił również jak powinno wyglądać postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem.

Według zaleceń GIS i minierstwa rodzice przypadku podejrzenia koronawirusa rodzice natychmiast powinni skontaktować się z lekarzem. Ten w razie konieczności zleci wykonanie testu na obecność Covid-19.

Jeśli wynik okaże się dodatni, wówczas dyrektor składa wniosek o wydanie opinii do powiatowego inspektora sanitarnego w jaki sposób zorganizować zajęcia. - Inspektor sanitarny przygląda się sytuacji. Prowadzi dochodzenie epidemiologiczne. Sprawdza krąg osób, które miały styczność osobą zarażoną i te osoby będą musiały udać się na kwarantannę – tłumaczył minister.