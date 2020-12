Sondaż: PiS powoli odrabia straty. Konfederacja poza Sejmem

TOP-5 prezentów gwiazdkowych 2020. W tym roku chcemy innych prezentów niż zwykle i inaczej je kupujemy [12.12.2020]

Ten rok zaczął się inaczej niż poprzednie i inaczej zakończy. Mało, że COVID zagroził naszemu zdrowiu i życiu czy bezpieczeństwu materialnemu, to na dodatek całkowicie odmienił nasze zwyczaje. Prezenty gwiazdkowe też więc w znacznej części kupimy przez Internet - a zrobią to nawet babcie i dziadkowie - i całkiem inaczej przedstawia się TOP5 "zamówień do Mikołaja".