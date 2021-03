Sondaż najbardziej wpływowych polityków. "Polacy są przyzwyczajeni, że kto inny jest premierem, a kto inny rządzi"

Polska 2050 połączy siły z PO? Hołownia: Nie ma takich planów

- Nie ma planów wspólnego pójścia do wyborów z PO, bo o tym nie rozmawiamy, to są wszystko wydarzenia medialne – stwierdził lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia. Z kolei Rafał Trzaskowski przekonywał, że jeżeli każdy pójdzie do wyborów osobno to będzie bardzo trudno pokonać PiS.