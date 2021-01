Sondaż: Kto powinien być najpierw zaszczepiony przeciwko koronawirusowi?

Arkadiusz Milik więźniem Napoli? Jest kolejna oferta za napastnika, ale Napoli pozostaje nieugięte

Prezydent Napoli odrzuca kolejne oferty za Arkadiusza Milika. Wszystko wskazuje na to, że napastnik reprezentacji Polski nie trafi ani do Atletico Madryt, ani do Olympique Marsylia. Niewielkie wydaje się też prawdopodobieństwo transferu do Juventusu w zimowym okienku. Do akcji włączają się angielskie kluby, lecz one też nie spełniają oczekiwań finansowych Aurelio De Laurentiisa.