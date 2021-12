Sondaż: Jak Polacy oceniają Wojciecha Jaruzelskiego?

Michnik u Jaruzelskiego w rocznicę stanu wojennego

W komentarzu do badania wpolityce.pl zwraca uwagę, że krytyczna ocena Jaruzelskiego nie jest dobrą wiadomością dla Adama Michnika. To nawiązanie do ujawnionych w czwartek nagrań ze spotkania redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” z Wojciechem Jaruzelskim, do którego doszło w rocznicę stanu wojennego w 2000 roku.