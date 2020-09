Sondaż dla WP. Prawo i SPrawiedliwość z 35 proc. poparciem. Porozumienie Jarosława Gowina i Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry poniżej progu

Jednak za przyspieszone wybory Prawo i Sprawiedliwość zapłaciłoby "bardzo wysoki rachunek". - O ile w ogóle możliwe byłoby doprowadzanie do wcześniejszych wyborów, to PiS także zapłaciłby bardzo wysoki rachunek. Stabilność sprawozdawania władzy była jednym z czynników legitymizujących władze PiS, szczególnie wśród wyborców mniej na co dzień interesujących się polityką- tłumaczy w rozmowie z Polską prof. Rafał Chwedoruk. Całość rozmowy dostępna tutaj.

Z kolei politolog prof. Antoni Dudek uważa "za prawdziwe informacje mówiące o tym, że Ziobro nie tak dawno zaproponował Kaczyńskiemu wielkie zjednoczenie: powrót Solidarnej Polski do macierzy, czyli do PiS-u". - Dla niego byłaby to szansa na włączenie się do walki o sukcesję po starzejącym się prezesie PiS- wyjaśnia w rozmowie z Polska Times.