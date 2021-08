Sondaż: Coraz mniej Polaków deklaruje chęć przyjęcia szczepionki na koronawirusa

Autorzy badania zwracają uwagę, że o ile stosunek Polaków do szczepień zmienił się w znaczący sposób w okresie od lutego do maja, to w ciągu ostatnich trzech miesięcy obserwujemy stagnację i nieznaczny przyrost respondentów, którzy poddali się lub zamierzają poddać się szczepieniom.

Pod koniec maja 57 proc. ankietowanych zdecydowanie chciało się zaszczepić. Obecnie ten wskaźnik wzrósł do 64 proc., z czego 60 proc. stanowią już zaszczepieni, a kolejne 4 proc. to osoby czekające na swoją kolej.

W ostatnim kwartale nie ubyło przeciwników szczepień przeciwko COVID (spadek jedynie o 1 proc.), niechcących się szczepić w ogóle. O 7 p.p spadła liczba niezdecydowanych – obecnie 17 proc. ankietowanych nie ma wyrobionego zdania na ten temat. Warto zauważyć, że w takim samym stopniu wzrósł odsetek badanych, którzy zamierzają się zaszczepić.