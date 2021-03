Sondaż: Co trzeci Polak zaszczepiłby się szczepionką AstraZeneca poza kolejnością

Maleje zainteresowanie szczepieniem AstraZeneką wśród seniorów. Dworczyk: Możliwa zmiana kolejności szczepień

- Mamy nieco mniejsze zainteresowanie rejestracją na szczepienie w tych dwóch rocznikach (pacjenci w wieku 67 i 68 lat – red). Jest to związane z wieloma medialnymi informacjami o szczepionce AstraZeneki. Namawiamy wszystkich do tego, by się zarejestrować i skorzystać z tej możliwości – przekazał Michał Dworczyk. Dodał, że jeśli taka sytuacja się utrzyma, możliwe będzie szczepienie niewykorzystanym preparatem kolejnych roczników.