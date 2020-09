Sondaż: Co drugi Polak źle ocenia Zbigniewa Ziobrę jako ministra sprawiedliwości

Wakacje po sezonie 2020. Koronawirus spowodował, że więcej niż zwykle osób zaplanowało urlop na wrzesień [27.09.2020]

Jedni zwlekali czekając na bon turystyczny 500 plus, inni bo chcieli wyjechać tam gdzie inni, ale tłumy to minimalizacja bezpieczeństwa i ogromne ryzyko. Co innego teraz, gdy wszyscy wrócili do domów i we wrześniu, przy całkiem niezłej pogodzie, można wybrać się w dowolne miejsce z gwarancją minimalizacji ryzyka. Urlop we wrześniu w czasach nowej normalności - to może więc być to!