Sondaż CBOS: Sztuka i artyści powinni być objęci wsparciem państwa. Tak dla opłaty reprograficznej

Artur Gadowski, lider grupy IRA, o tym jak koronawirus zaatakował zespół i uniemożliwił działalność

Więcej niż połowa respondentów CBOS (54,8%) uważa się za aktywnych odbiorców, czyli takich, którzy sami decydują jaką kulturową ofertę chcą zobaczyć lub usłyszeć. Jedna trzecia z nich (32,0%) preferuje korzystanie z treści dostępnych bezpłatnie, a blisko jedna czwarta (22,8%) jest gotowa wydać na nie pieniądze. Ponad dwie piąte Polaków (42,5%) biernie korzysta z audiowizualnych materiałów – słuchają lub oglądają to, co jest nadawane w telewizji i radiu.

Zarazem niskie, niepewne i nieregularne zarobki zmuszają do wyrzeczeń, pośród których pierwszym bywa rezygnacja z opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne. Około połowa artystów nie posiada żadnego ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli nie są ubezpieczeni przez rodzinę lub zgłoszeni do KRUS, nie przysługuje im państwowa opieka medyczna .

Artyści alarmowali, że zarobki twórców tylko w 2020 r. spadły o 80 proc. tylko z powodu art. 15L, zatem ten przepis przyczynił się do powiększenia i tak już dramatycznej sytuacji polskiej kultury.

Trwają zatem prace nad ustawą o statusie artysty zawodowego. Na jej podstawie ma zostać powołany Fundusz Wsparcia Artystów Zawodowych. Ma on być finansowany z środków opłaty reprograficznej, która zostanie nałożona także na smartfony i odbiorniki telewizyjne tzw. Smart TV. To opłata doliczana do ceny urządzeń i nośników służących do kopiowania. Chodzi o zakres od 1 do 3 proc. ceny sprzętu.

* Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziło badanie w styczniu 2021 r. na reprezentatywnej losowo wybranej grupie 1150 dorosłych Polaków