Sondaż CBOS: PiS ciągle na czele. Łącznie pięć partii w Sejmie

To wnioski z najnowszego badania CBOS. Według sondażu, partia Jarosława Kaczyńskiego może obecnie liczyć na 29 proc. poparcia. Jest to wzrost o 1 punkt procentowy w stosunku do poprzedniego badania.

Na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 18 proc. respondentów. Wynik ten oznacza poprawę notowań o 1 punkt procentowy.

Ostatnie miejsce na podium należy do Polski 2050. Poparcie dla ruchu Szymona Hołowni nie zmieniło się w stosunku do pomiarów sprzed dwóch tygodni i wynosi 12 proc..

Swoją reprezentację w Sejmie miałyby jeszcze dwa ugrupowania: Konfederacja – 6 proc. (-2pp) oraz Nowa Lewica – 5 proc.

Progu wyborczego nie przekroczyłyby Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska – 2 proc. oraz Kukiz’15 – 1 proc. Inną formację wskazało 1 proc. respondentów.