Sondaż: Andrzej Duda, Szymon Hołownia i Mateusz Morawiecki z największym zaufaniem Polaków

Amazon, Aliexpress czy Allegro notują rekordowe obroty. "To jest ten moment w którym zaczynam się bać"

Z powodu pandemii koronawirusa, w ciągu ostatniego pół roku w Polsce przybyło kilka tysięcy nowych sklepów internetowych i jeszcze więcej klientów. Co to oznacza dla inetrnetowych gigantów takich jak Amazon, Aliexpress czy rodzimego Allegro?- Jeżeli chodzi o sam rozwój tych platform, to obserwujemy nieprawdopodobny wzrost wartości- tłumaczy w rozmowie z nami ekspert.