Sondaż: 60 proc. Polaków uważa, że ustalenia szczytu unijnego to sukces Polski

Zdaniem aż 60 proc. respondentów, szczyt, na którym Polska i Węgry nie zastosowały weta, a przyjęły porozumienie, co doprowadziło do przyjęcia budżetu UE i Funduszu Odbudowy, to sukces Polski. 9,9 proc. ankietowanych uważa wynik negocjacji za "zdecydowany sukces" Polski. Z kolei 49,4 proc. uznaje to za "raczej sukces".

Przeciwnego zdania jest 14,1 proc. badanych, którzy uważają, że ustalenia to "raczej porażka" Polski. Natomiast 9,9 proc. respondentów stwierdziło, że jest to "zdecydowanie porażka".

16,6 proc. pytanych nie potrafiło udzielić odpowiedzi na pytanie o ocenę efektów szczytu UE - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

Wyborcy PiS-u zadowoleni

Najbardziej pozytywnie efekty szczytu unijnego oceniają wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. 81 proc. głosujących na PiS uważa wynik szczytu za sukces Polski. Z kolei wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej panuje nieco mniejszy entuzjazm, choć również wśród nich większość odbiera efekty szczytu pozytywnie. 60 proc. głosujących na KO uznaje porozumienie za sukces, natomiast 30 proc. ma zdanie przeciwne.