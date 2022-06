Solidarność Walcząca. Już w piątek specjalny dodatek w Polska Metropolia Warszawska

Solidarność Walcząca to dodatek, który powstał we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Przygotowano go z okazji 40. rocznicy powstania Solidarności Walczącej. Dostępny będzie wraz z piątkową Polską Metropolią Warszawską. Można będzie go zakupić tradycyjne w stacjonarnych punktach sprzedaży, ale także w wersji cyfrowej nas stronie Prasa24.pl

Na 16 stronach dodatku znajdziemy wiele wartościowych artykułów, m.in. na temat historii Solidarności Walczącej wywodzącej się z wielu regionów Polski, jej działalności wydawniczej i struktur organizacyjnych. Czytelnicy zapoznają się również z programem wydarzeń organizowanych przez wrocławski IPN z okazji 40. rocznicy powstania Solidarności Walczącej.