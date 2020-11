Solidarna Polska przeciwna powiązaniu budżetu UE z praworządnością. „To próba kolonizacji”

Olbrycht: Kaczyński zasugerował, że Polska może zablokować budżet Unii. Przypomina mi to sytuację sprzed Brexitu GOŚĆ DZ I RADIA PIEKARY

Gdyby okazało się, że któryś wariant wiązania funduszy z praworządnością nie będzie Polsce odpowiadał, a Polska nie będzie mogła go zablokować przez brak wymaganej jednomyślności, to wtedy – wsłuchując się w słowa Kaczyńskiego – jesteśmy gotowi zablokować budżet UE i fundusz odbudowy. Przypominam, że budżet, według przymiarki, oferuje Polsce ok. 170 mld euro - mówi Jan Olbrycht, europoseł Koalicji Europejskiej, dzisiejszy Gość DZ i Radia Piekary.