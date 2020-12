Solidarna Polska opuści rząd? Jacek Ozdoba: "Mamy nadzieję, że nie, ale piłka jest w grze"

Zbigniew Ziobro od tygodni przekonywał, że jedynym słusznym rozwiązaniem ws. powiązania budżetu unijnego z praworządnością jest weto. Początkowo i Polska i Węgry skłaniały się ku zastosowaniu weta (co doprowadziłoby do odsunięcia momentu przyjęcia budżetu UE na lata 2021-2027), ale ostatecznie wszystko wskazuje na to, że dojdzie do kompromisu między Warszawą i Budapesztem, a Brukselą.

Takie rozwiązanie krytykują otwarcie posłowie Solidarnej Polski. Czy brak weta doprowadzi do wyjścia ziobrystów ze Zjednoczonej Prawicy i utraty przez ZP większości w Sejmie?

- Zacznijmy od tego, że po zakończeniu tego typu rozmów i po ustaleniach europejskich musi się zebrać ciało statutowe Solidarnej Polski i wtedy będziemy oczywiście rozmawiali. Ale na razie rozmawiamy o tym, że piłka jest w grze i miejmy nadzieję, że te złe rozwiązania, o których mówił m.in. Donald Tusk, pan premier czy też służby prawne UE i my mówimy cały czas, nie zostaną wprowadzone - powiedział wiceminister klimatu Jacek Ozdoba w RMF FM.