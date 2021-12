Sofii Sapiedze, partnerce opozycyjnego krytyka białoruskiego reżimu, grozi sześć lat więzienia

Sofii Sapiedze, partnerce opozycyjnego blogera i krytyka białoruskiego prezydenta Ramana Pratasewicza, grozi sześć lat więzienia.

Sapiega została zatrzymana razem z Protasewicznem, po tym, jak władze białoruskie zmusiły samolot pasażerski do lądowania w Mińsku. Potem ona i jej partner trafili do aresztu. Wydawało się, że jako obywatelka Rosji wróci do kraju. Stało się jednak inaczej. Właśnie postawiono jej zarzuty i będzie sądzona na Białorusi.

23-letnią kobietę oskarża się o podżeganie do wrogich działań. Najniższa możliwa kara za to przestępstwo to sześć lat pozbawienia wolności. Sapiega jest w złym stanie psychicznym i cierpi na bezsenność. Będzie sądzona na Białorusi i dopiero po skazaniu mogłaby zostać odesłana do Rosji.

Od 20 października przebywa ona w areszcie domowym w mieszkaniu rodziców w Lidzie na Białorusi. Rodzice nie mają jednak teraz z nią kontaktu. We wrześniu areszt przedłużono jej do 25 grudnia br. Nie wiadomo, gdzie w tej chwili przebywa Raman Pratasewicz.