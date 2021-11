Śnieg do 10 cm, alerty IMiGW dla czterech województw. Sprawdź prognozę pogody

W najbliższym czasie czeka nas atak prawdziwej, miejscami już mroźnej, zimy. Według prognoz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w nadchodzących dniach spodziewać się należy intensywnych opadów śniegu – miejscami spaść może nawet 10-15 cm śniegu. Marznący śnieg i deszcz spowoduje, że powierzchnie dróg i chodników staną się niebezpiecznie śliskie.

"Temperatura minimalna od -2°C do 2°C, natomiast temperatura maksymalna od 0°C do 2°C, jedynie w niedzielę na wschodzie kraju do 6°C" – podaje IMiGW.

Alerty wydano dla województw: opolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i łódzkiego.

IMiGW wydało też pierwsze w tym sezonie ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia przed śnieżycą. Według synoptyków intensywnych opadów śniegu powinni się spodziewać mieszkańcy południowej części woj. dolnośląskiego oraz woj. opolskiego.