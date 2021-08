Śniadek: Spór dotyczący handlu w niedziele ma charakter cywilizacyjno-kulturowy

Z najnowszego badania wynika, że powrotu zakupów w niedzielę, w różnych wariantach, chce połowa badanych Polaków. 36 proc. badanych jest przeciwnych, a 14 proc. nie ma zdania. Może najlepszym wariantem byłyby dwie niedziele handlowe, a dwie niehandlowe w każdym miesiącu?

Taką debatę już odbyliśmy w roku 2018 i 2019 przed wprowadzeniem ustawy. Wiem, że nieustannie odbywają się próby – podejmowane zwłaszcza przez lobbystów wielkich sieci handlowych – przywracania handlu w niedzielę. Uważam to za absolutnie niewłaściwe, ponieważ nie powinniśmy patrzeć na kwestie handlu wyłącznie w kategoriach wielkości obrotów sklepów siei handlowych. Spór wokół handlu w niedzielę, to tak naprawdę spór cywilizacyjno-kulturowy. Z całą pewnością kraje Europy Zachodniej, czyli np. Francja, Niemcy, Austria i inne, w których obowiązuje zakaz handlu w niedzielę, nie robili tego w trosce o pracowników handlu, tylko motywowani innymi względami. Naśladujmy Europę w dobrych wzorach, nie sprowadzajmy Polaków wyłącznie do roli konsumentów i siły nabywczej dla wielkich marketów.