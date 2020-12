Smutne święta polskich kierowców ciężarówek. Spędzili je w kabinach aut czekając na testy na COVID-19. Terytorialsi pomagali testować

NOWE FAKTY Polscy kierowcy ciężarówek uwięzieni w Wielkiej Brytanii. Dantejskie sceny na granicy z Francją. Trwa akcja pomocy oraz testy na COVID-19

Czy uda się przetestować wszystkich polskich kierowców by mogli oni wjechać z Wielkiej Brytanii do Francji a następnie zdążyć na święta do Polski. Trwa akcja testowania oraz pomocy dyplomatycznej dla naszych. Czy Polacy zdążą na czas wrócić do kraju? Szanse maleją z godziny na godzinę.