Śmigłowce NH90 TTH: Super nowoczesne maszyny naszpikowane elektroniką dla francuskich wojsk specjalnych

Maszynę w wersji TFRA 2 wyróżniać będą też: ulepszony kokpit, nowy system szybkorozłącznych drzwi składanych i nowa belka z liną desantową, zapewniające żołnierzom możliwość opuszczania śmigłowca przez tylną rampę pod osłoną ognia prowadzonego z obu burt przez strzelców pokładowych.

Drugi etapi unowocześnienia przewiduje instalację systemu obserwacji w rozproszonej aperturze (Distributed Aperture System - DAS) złożonej z kamer na podczerwień wyświetlających obraz 3D w nowym cyfrowym wyświetlaczu montowanym na hełmach pilotów, zapewniającego bezprecedensowy poziom wsparcia ich pracy podczas lotów przy słabej widoczności, tym samym znacznie poprawiającego zdolności operacyjne NH90 w trudnych warunkach. .

Nathalie Tarnaud-Laude, szefowa programu NH90 w Airbus Helicopters i prezes NHIndustries: Ta modernizacja wprowadza do NH90 nowe technologie cyfrowe, które sprawią, że będzie on lepiej nadawał się do działań w trudnych warunkach, z jakimi mogą dziś się zmierzyć siły specjalne..

HIndustries to największe wspólne przedsięwzięcie producentów śmigłowców w historii Europy. Spółka odpowiada za projektowanie, produkcję i obsługę śmigłowca NH90, wojskowego wiropłata najnowszej generacji. Udziały w NHIndustries należą do Airbus Helicopters (62,5%), Leonardo (32%) i Fokker (5,5%).