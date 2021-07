Śmigłowce H135, z których korzysta Lotnicze Pogotowie Ratunkowego spisały się w czasie pandemii

Pandemia COVID-19 wpłynęła na działalność Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR). Od marca 2020 r. do maja 2021 r., kiedy Polskę dotknęła pandemia, flota należących do LPR 27 śmigłowców Airbus Helicopters H135 wykonała 14 399 lotów w czasie 10 340 godzin i przewiozła 12 399 pacjentów.

Podczas drugiej i trzeciej fali epidemii COVID-19 ( jesienią 2020 r. i wiosną 2021 r.), LPR odnotowało rekordową ilość wylotów: w listopadzie 2020 r. (728 lotów) i marcu 2021 r. (1224 lotów). Jednak pierwsza fala przyniosła dla personelu na-ziemnego, jak i załóg lotniczych i medycznych szereg wyzwań, którymi należało się zmierzyć.

Każdy przypadek transportu chorego na COVID-19 skutkował wycofaniem przewożącego go śmigłowca z eksploatacji na 72 godziny oraz nie-dostępnością personelu pokładowego z powodu obowiązkowej kwarantanny. Ucierpiała na tym gotowość do misji. Ponieważ przypadki lotów z takimi pacjentami zdarzały się coraz częściej, LPR zwróciło się do firmy Airbus Helicopters, producenta śmigłowców H135, o procedury umożliwiające szybszy powrót ma-szyn do eksploatacji i zmniejszenie ryzyka zakażenia załóg koronawirusem.