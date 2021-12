Śmierć Polaka w Berlinie. Ujawniono, kto zlecił zamach na jarmark świąteczny

To ustalenia regionalnej stacji RBB. Jak dowiedzieli się jej dziennikarze, blisko pięć lat po zamachu na jarmark świąteczny w Berlinie udało się zidentyfikować osobę, która zleciła jego przeprowadzenie. Okazało się, że to pochodzący z Iraku wysoki rangą funkcjonariusz tzw. Państwa Islamskiego, posługujący się pseudonimem Abu Bara'a al-Iraqi. W rzeczywistości to Ali Hazim Aziz.

Stacja twierdzi, że na jego trop niemieckie służby wpadły na krótko po zamachu. Nie udało się jednak wtedy ustalić jego prawdziwej tożsamości, bo wykorzystywanym przez niego pseudonimem posługiwało się kilku innych członków „Państwa Islamskiego”. Ostatecznie wątek ten podjęły służby irackie. Według cytowanego przez RBB członka władz ugrupowania Patriotyczna Unia Kurdystanu, Ali Hazim Aziz jest na irackiej liście najbardziej niebezpiecznych terrorystów. Według irackich służb wciąż żyje. Mężczyzna ma być odpowiedzialny nie tylko za zamach w Niemczech, ale także w Wielkiej Brytanii i Francji.