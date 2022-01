Śmierć dwumiesięcznej Mai wstrząsnęła Starogardem. Prezydent podejmuje działania Kinga Furtak

fot. Starogard Gdański NM

20 stycznia 2022 r. to tragiczny dzień. Dwumiesięczna dziewczynka ma liczne obrażenia ciała. Umiera. Była maltretowana. Zarzuty usłyszeli jej rodzice. Na to tragiczne wydarzenie reaguje prezydent Starogardu Gdańskiego. Powoła zespół ludzi, którego zadaniem będzie przeprowadzenie systemowej analizy śmiertelnego przypadku krzywdzenia dziecka. Starogard będzie trzecim miastem w Polsce, które podejmie tego typu wyzwanie, po to by nie dopuścić do tak dramatycznych zdarzeń w przyszłości.