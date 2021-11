Śmierć 30-latki z Pszczyny to efekt wyroku TK? Pełnomocniczka rodziny zmarłej: Jestem daleka od takiego wniosku

Pod koniec października w szpitalu w Pszczynie doszło do śmierci 30-letniej ciężarnej kobiety, której w 22. tygodniu ciąży odeszły wody płodowe. Wcześniej u płodu stwierdzono wady rozwojowe. Kobieta zmarła w wyniku wstrząsu septycznego.

Ministerstwo zdrowia wydało komunikat, w którym wskazuje obowiązujące regulacje i rekomendacje medyczne w zakresie ochrony życia ciężarnych kobiet. To reakcja na komentarze, które pojawiły się w…

Rodzina kobiety uważa, że lekarze zbyt długo zwlekali z zakończeniem ciąży, co spowodowało śmierć 30-latki.

Środowiska feministyczne i opozycja winą za tragedię obarczają rząd i Trybunał Konstytucyjny.

Budzowska: Brak związku z wyrokiem TK

Innego zdania jest pełnomocniczka rodziny zmarłej mec. Jolanta Budzowska.

- Jestem daleka od sformułowania, że śmierć tej pacjentki to prosta konsekwencja wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Sformułowanie 'konsekwencja' oznacza zależność przyczynowo-skutkową, czyli gdyby nie wyrok, to pacjentka by nie zmarła. O takim związku nie możemy tutaj mówić - powiedziała w rozmowie z Interią.

- Błąd medyczny może mieć różne tło, takie jak zła organizacja szpitala, przemęczenie lekarza, braki kadrowe czy dylemat lekarza, który boi się podjęcia określonej decyzji i źle ocenia ryzyko dla pacjentki ze strachu przed odpowiedzialnością karną - dodała.

Budzowska zaznaczyła, że leczenie pacjenta prowadzi się tak, by nie doszło do wstrząsu septycznego, ponieważ gdy do niego dochodzi, ryzyko śmierci jest bardzo wysokie.