Śmierć 21-letniego Igora z Lublina. Jego była partnerka oczekuje w areszcie na proces

Sprawą śmierci 21-letniego Igora Wyszyńskiego-Karłoskiego z Lublina zajmują się śledczy z prokuratury warszawskiej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że śmiertelny cios nożem zadała swojemu chłopakowi Karolina B., która została aresztowana w sprawie.

Na obecnym etapie sprawy śledczy oczekują na opinię biegłego z zakresu badań biologicznych - donosi portal o2.pl.

Do tragedii doszło w kwietniu. Według ustaleń prokuratury pomiędzy Igorem i jego partnerką Karoliną doszło do kłótni. Jak zeznali sąsiedzi, Igor w pewnym momencie wybiegł z domu i zaczął wzywać pomocy. Za chłopakiem wybiegła także jego dziewczyna. Rannego w brzuch Igora zabrano do szpitala, gdzie zmarł po kilku dniach.

Igor Wyszyński-Karłoski był wiceprzewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta Lublin. Studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej był również marszałkiem Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego.