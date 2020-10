Śmieci w Polsce – jak zaangażować producentów w recycling?

W swojej analizie Instytut Staszica ma skupić się na Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko (tzw. Dyrektywa Single-Use Plastics) oraz dyrektywie z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów, która przewiduje wdrożenie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP). Zdaniem ekspertów, oba te akty powinny być rozpatrywane przez polską legislację równocześnie, by stworzyć optymalny system gospodarki odpadami.

Pierwszy z analizowanych aktów nakłada na kraje członkowskie UE osiągnięcie odpowiednich poziomów recyclingu. Do 2029 r. 90% plastiku ma być powtórnie wykorzystanych w produkcji, a w 2030 r. każda butelka PET ma zawierać 30% przetworzonego materiału. Druga dyrektywa oznacza zaangażowanie producentów opakowań w proces zbiórki – ma to stworzyć bodźce do tworzenia bardziej ekologicznych opakowań oraz pomocy przy odbiorze odpadów. Instytut Staszica namawia do holistycznego potraktowania dyrektyw w kontekście całej gospodarki, z uwzględnieniem handlu detalicznego. Sklepy będą punktami zbiórki odpadów do przetworzenia i z tego powodu należy uwzględnić specyfikę polskiego handlu w systemie gospodarki odpadami.

„Obecnie kluczową kwestią nie jest zatem odpowiedź na pytanie, czy taki system w Polsce ma powstać, ale jak ma on działać, aby chciałyby w nim uczestniczyć np. sklepy, bowiem bez poparcia handlu nie ma szansy na to, aby był on efektywny. Dlatego konieczne jest uwzględnienie przy jego tworzeniu specyfiki naszego handlu detalicznego. Trzeba pamiętać, że w odróżnieniu od wielu państw UE, w Polsce istotną część tego sektora stanowią małe sklepy, dla których źle opracowany system może być prawdziwą kulą u nogi” – czytamy w zapowiedzi Instytutu Staszica.

Instytut ma zająć się propozycją systemu zbiórki odpadów, który uwzględni interesy różnych grup społecznych oraz zaproponować jego szczegółowy kształt jak np. sposób zarządzania depozytem odpadów czy zakres zbiórki.