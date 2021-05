"Śmieci?! Kto to widział?!" - Trwa ogólnopolska kampania Tatrzańskiego Parku Narodowego

Jan Krzeptowski – Sabała podkreśla, że bardzo niebezpiecznymi odpadami pozostawianymi przez ludzi są niedopałki papierosów. - Taki niedopałek wciąż zawiera śladowe ilości nikotyny, która jest substancją szkodliwą. Nikotyna jest wymywana w czasie deszczu do gleby i wody, w wyniku czego zabija mikroorganizmy – tłumaczy przedstawiciel działu edukacji Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Rocznie Tatrzański Park Narodowy odwiedza 3-4 mln turystów. Według danych przedstawionych przez Bartłomieja Zubka turyści na szlakach (nie licząc schronisk, punktów gastronomicznych i innych obiektów) zostawiają od 15 do 20 ton śmieci. Wśród pozostawionych odpadów można znaleźć meble, opony czy środki chemiczne.

Sprzątanie szlaków, które jest prowadzone od wiosny do jesieni każdego roku kosztuje ok. 150 000 zł, utylizacja odpadów kosztuje kolejne 20 000 PLN. Z kolei sama usługa toalet przenośnych to koszt o 400 000 – 500 000 zł rocznie.

Część wschodnią Tatr sprzątają od wiosny do jesieni wynajęte firmy i częściowo pracownicy parku, natomiast część zachodnią wolontariusze. Łącznie podczas całego roku Tatrzański Park Narodowy pomaga sprzątać od 300 do 400 wolontariuszy.

Kampania ogólnopolska

Miliony turystów odwiedzające TPN to ludzie z całej Polski. Problem zaśmiecania terenów przez turystów nie dotyczy jedynie parków, jest to problem, który dotyka wszystkich obszarów przyrodniczych, również najbliższe lasy, rzeki i plaże.

Kampania prowadzona jest na szeroką skalę m.in. w Internecie: mediach społecznościowych (Facebook, Instagram), na platformie Youtube dodawane są podcasty, poza tym TPN organizuje konkursy i działania angażujące, aby uświadomić skalę problemu.