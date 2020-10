Ślub 2020: Jak zaplanować idealny ślub i wesele?

Zbliża się najpiękniejszy dzień w Twoim życiu? Organizacja ślubu i wesela to wielkie wyzwanie. Na liście, każdej panny młodej znajduje się mnóstwo punktów do odznaczenia. Jak wybrać datę ślubu? Gdzie zorganizować wesele? Jak wybrać idealną suknię ślubną? Postawić na DJa czy może na tradycyjny zespół? Ilu gości zaprosić? Pytań podczas organizacji wesela i ślubu jest wiele. Jak nie stracić głowy i nie zagubić się w natłoku obowiązków? Czas stworzyć solidny plan działania, który ułatwi Ci zaplanowanie idealnego wesela. Oto kilka kroków, o których nie możesz zapomnieć podczas planowania ślubu i wesela.

2 lata przed ślubem: Zacznij od stworzenia Twojej ślubnej listy Na samym początku świetnym rozwiązaniem będzie spisanie najważniejszych rzeczy, które narzeczeni muszą ustalić. Oto 5 pytań, od których para młoda powinna zacząć planowanie ślubu i wesela: W jakim terminie odbędzie się ślub i wesele?

Ślub cywilny, kościelny czy może w plenerze?

Ilu gości zaprosić na wesele?

Ile wynosi budżet na wesele?

Czy skorzystać z usług profesjonalnej firmy zajmującej się organizacją ślubu? Ponadto warto skorzystać ze ślubnego planera lub aplikacji. Na rynku istnieje wiele praktycznych rozwiązań, które ułatwią planowanie tego wielkiego dnia.

Jeśli zapełźliście odpowiedzi na powyższe pytania możemy przejść do kolejnych zadań czekających na państwa młodych. 2 lata przed ślubem: Rozpocznij poszukiwanie idealnej sali weselnej Wielu narzeczonych deklaruje, że najtrudniejszych zadaniem podczas organizacji wesela jest znalezienie odpowiedniej sali weselnej. Nawet, jeżeli młodzi wybiorą już idealny hotel, restaurację czy dom weselny pasujący do motywu ich wesela, bardzo często pojawia się problem z rezerwacją odpowiedniej daty. Długie terminy oczekiwania mogą przerazić! Na niektóre sale trzeba czekać nawet dwa lata! Co więcej, to właśnie od terminu sali często zależeć będzie wasza data ślubu.

Do wyboru jest wiele opcji: eleganckie restauracje,

zameczki,

tradycyjne domy weselne,

remizy,

wesela w stodole,

aż po plenerowe imprezy w namiocie. 2 lata przed ślubem: Wybierz motyw wesela Wybór motywu wesela znacznie ułatwi Ci planowanie przyjęcia. Spośród ogromnej ofert firm zajmujących się branżą ślubną mają na uwadze konkretny styl dużo łatwiej będzie Ci dokonać odpowiedniego wyboru, który będzie pasował do całości. Pomysłów na motyw wesela jest wiele! Jeden ciekawszy od drugiego, czasem trudno się zdecydować! Zdecydowanie najlepszy efekt uzyskasz, dzięki stworzeniu całej koncepcji wesela w oparciu o motyw przewodni. Styl boho – romantyczny, dziewczęcy, delikatny, inspirowany artystyczną bohemą.

– romantyczny, dziewczęcy, delikatny, inspirowany artystyczną bohemą. Styl industrialny – nowoczesny, przestrzenny, połączenie surowych elementów z roślinnością.

– nowoczesny, przestrzenny, połączenie surowych elementów z roślinnością. Styl rustykalny – natura, prostota, polne kwiaty, nawiązania do folkloru.

– natura, prostota, polne kwiaty, nawiązania do folkloru. Styl glamour – szyk, elegancja, błysk i luksus.

– szyk, elegancja, błysk i luksus. Styl vintage – motyw nawiązujący do lat 50., 60., czy 70.

2 lata przed ślubem: Wybierz DJ lub zespół Kolejna dyskusyjna kwestia. Tradycyjne, polskie wesele kojarzy się oczywiście z kilkuosobowym zespołem. Sprawdzeni muzycy z pewnością doskonale zabawią weselników, jednak ta opcja ma kilka minusów. Częste przerwy pomiędzy blokami muzycznymi, zły dobór lub interpretacja piosenek, zbyt szybkie skończenie występu. Znalezienie profesjonalnego zespołu może nie być prostym zadaniem, dodatkowo wokalista może odmówić wykonania utworów, których po prostu nie zna. Dodatkowo w skład zespołu weselnego wchodzi wiele osób, dlatego cena może być wyższa.

Czy w takim razie wybór DJa będzie lepszym pomysłem? Wszystko zależy. Wiele osób, zwłaszcza pokolenie rodziców i dziadków, nie wyobraża sobie wesela bez muzyki na żywo. Jednak obecnie wiele młodych decyduje się na wybór DJ właśnie ze względu na większą kontrolę nad tym do czego będą bawić się goście. Dobry DJ, który jednocześnie przejmie rolę wodzireja-konferansjera może być doskonałym wyborem dla bardziej “wybrednych” osób. Zwłaszcza tych, które cenią sobie oryginalne wykonanie utworów.

Rok przed ślubem: Wybierz fotografa Zdjęcia ze ślubu oraz wideo to piękna pamiątka, na którą czekają państwo młodzi oraz ich rodziny. Warto z wyprzedzeniem zrobić research i poznać prace potencjalnych fotografów i filmowców. W końcu te zdjęcia pozostaną z nami do końca życia. Od kilku lat tradycyjne filmy z wesela polegające wielu godzinach filmowania tańczących par na parkiecie odeszły do lamusa. Ich miejsce zajęły teledyski ślubne. Często mające charakter małych dzieł sztuki filmowej. W ślubnych teledyskach pokazuje się historię, przygotowania, wygląd sali, piękne momenty uwiecznione na filmie. Idealna pamiątka, która pozostanie z nami na całe życie. Obecnie bardzo modne są nie tylko sesje ślubne. Wiele par decyduje się również na sesje narzeczeńskie. To świetny test dla naszego fotografa. Pozwoli to poznać jego styl oraz zaznajomić się z obiektywem aparatu. Dzięki temu w dniu wesela będziecie czuć się swobodnie. 8 miesięcy przed ślubu: Wybierz suknię ślubną Wybór sukni ślubnej to jeden z najprzyjemniejszych elementów planowania wesela, który czeka pannę młodą. Jednak pogoń za idealną kreacją może być również powodem do stresu. Jak wybrać suknię ślubną, która oczaruje weselnych gości z panem młodym na czele, a jednocześnie idealnie podkreśli sylwetkę? Zadanie nie jest proste, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie kilka wskazówek, które ułatwią ten trudny wybór.

Jednym ze sposobów wybrania sukni ślubnej może być dopasowanie sukni ślubną do motywu wesela. Stylu glamour? Idealnie sprawdzi się klasyczna, elegancka suknia, w której będziesz mogła poczuć się jak prawdziwa księżniczka. Impreza w stylu vintage, jeśli jesteś fanką lat 50. i 60. świetnie sprawdzi się stylizacja w stylu pin up girl. Styl boho to zwiewne, delikatne suknie z motywem piór i koronek. Idealnym dopełnieniem stylizacji będą kwiatowe wianki. Najpopularniejsze fasony sukien ślubnych 2020: Wybierając fason sukni ślubnej warto pamiętać o typie naszej sylwetki oraz komforcie. W tym dniu powinnaś czuć się wyjątkowo pięknie. Warto mieć na uwadze, że różne fasony będą dobrze wyglądały przy konkretnych typach sylwetek. Najpopularniejsze fasony sukien to: literka A,

księżniczka,

rybka/syrena,

empire. 8–6 miesięcy przed ślubem: Zarezerwuj samochód Przy wyborze samochodu na ślub kolejny raz warto kierować się motywem wesela. Przy imprezie w stylu vintage idealnie sprawdzi się samochód z epoki, natomiast niejedna panna młoda pragnąca czuć się w tym dniu jak gwiazda go kościoła będzie chciała podjechać białą limuzyną. A może marzysz by jak księżniczka zajechać pod kościół bryczką zaprzęgniętą w białe rumaki. Ile par tyle rozwiązań.

W tej kwestii warto mieć na uwadze zdanie pana młodego i chociaż tę kwestię oddać w jego ręce. 6 miesięcy przed ślubem: Stylizacja pana młodego Stylizacja pana młodego wydaje się być sprawą oczywistą. Garnitur, koszula, eleganckie buty, mucha i pan młody gotowy! Nic bardziej mylnego. W dniu ślubu nie tylko panna młoda powinna czuć się wyjątkowo. Warto pochylić się nad stylizacją pana młodego. Czarny, klasyczny smoking czy garnitur zawsze będzie dobrym wyborem. Jednak od jakiegoś czasu wielu panów również pragnie tego dnia błyszczeć.

Fraki, smokingi, garnitury w kratę. Moda męska również ma wiele do zaoferowania. Bardzo ważnym jest, by wybrany strój pasował do sylwetki pana młodego. Od kilku sezonów furorę robią fantazyjne dodatki męskie. Wzorzyste muchy, nietypowe spinki do mankietów, szalki, poszetka kontrastująca z krawatem. Nie zapominajmy o kwiatku w butonierce!

6 miesięcy przed ślubem: Wybierz obrączki Nie można zapomnieć o obrączkach ślubnych, symbolu wierności i wiecznej miłości. Warto pomyśleć o nich z wyprzedzeniem, by dopasować odpowiedni rozmiar oraz mieć czas na ewentualne przeróbki. 6 miesięcy przed ślubem: Słodki stół, fajerwerki i pokazy tańca. Czyli, jak zaskoczyć gości Pomysłów na atrakcje dla gości jest wiele. Upominki w postaci niewielkich paczuszek ze słodkościami, mydełkami, maleńkimi słoiczkami miodu czy domowej nalewki, oczywiście udekorowanych winietkami z imionami pary młodej. Wiele par młodych decyduje się na zrobienie w tym dniu czegoś ekstra! Pokazy fajerwerk, puszczanie lampionów, po występy artystów, tancerzy, aż po atrakcje dla najmłodszych. Kucyki, animatorzy, klauni... Pomysły młodych mogą zaskakiwać. Najważniejszym jest, by pamiętać jednak, że atrakcja dla gości musi pasować do charakteru wesela.

Jeśli nie decydujemy się na specjalne występy czy atrakcje plenerowe warto rozważyć zamówienie słodkiego stołu. To miejsce, z którego z pewnością ucieszą się wszystkie łasuchy. Muffiny, ciasta, mini desery, fontanna z czekolady, szeroki wybór owoców. Taka atrakcja to sama słodycz! Dla kontrast na wielu weselach znaleźć możemy również wiejski stół. To miejsce, dla amatorów wędlin, kiełbas, serów oraz innych regionalnych przysmaków. 4 miesiące przed ślubem: Kwiaty, dekoracje, florystka... Jak wybrać kwiaty na wesele? Warto pamiętać, aby nasza wizja była spójna. Idealnym rozwiązaniem będzie wybranie konkretnego gatunku kwiatów. Mogą one pojawić się w bukiecie, butonierce, dekoracjach kościoła i sali. Ujednolicone rozwiązania dodadzą weselu elegancji oraz z pewnością będą cieszyć oko. 4 miesiące przed ślubem: Zamów tort weselny Krojenie tortu weselnego to obowiązkowy element, każdego wesela. Jak wybrać idealny tort? Wszystko zależy od naszych preferencji. Najlepiej sprawdza się poczta pantoflowa oraz polecenia znajomych. Warto zdecydować się na cukiernię, która przygotowuje swoje ciasta z wysokiej jakości składników. Czekoladowy, śmietankowy czy owocowy? Ile osób, tyle odpowiedzi. Świetnym rozwiązaniem będzie próbna degustacja, podczas, której wybierzecie idealny smak! A może zdecydujecie się na kilkupiętrowy tort weselny? 4-3 miesiące przed ślubem: Zorganizuj wieczór panieński lub kawalerski. Nie można zapomnieć oczywiście o organizacji wieczoru panieńskiego i kawalerskiego! Chociaż z reguły odpowiedzialność ta spada na świadków, znajomych oraz rodzinę młodych warto mieć w tym swój udział. Przede wszystkim poinformuj swojego świadka lub świadkową jakich elementów absolutnie nie chcecie mieć w planie imprezy. A sam wieczór powinien być dostosowany do gustu i temperamentu młodej lub młodego. Wieczór panieński Chociaż dotychczas najczęściej na wieczór panieński panie wybierały imprezę w klubie, obecnie ten trend jest zastępowany przez inne aktywności. Wizyta w spa, kilkudniowe wyjazdy z przyjaciółkami, wynajęcie domku w górach, a nawet garden party. Pomysłów na wspaniałą zabawę jest wiele, najważniejsze by wieczór panieński spędzić w gronie najbliższych. Wieczór kawalerski Podczas organizacji wieczoru kawalerskiego, tak samo jak w przypadku wieczoru panieńskiego nie warto ograniczać się do standardowej wizyty w klubie lub pubie. Możliwości na spędzenie czasu w męskim gronie jest mnóstwo: paintball, wycieczka w góry, spływ kajakowy, gokarty, weekendowy wypad pod namioty czy degustacja kraftowych piw. Wszystko zależy od preferencji pana młodego. 3 miesiące przed ślubem: Nauka pierwszego tańca Pierwszy taniec to wyjątkowa chwila dla młodych. Z reguły decydują się na swoją ulubioną piosenkę, wiąże się to z chwilami wzruszenia, kiedy oczy wszystkich gości skierowane są właśnie na młodych. Oczywiście, nie wszyscy urodzili się mistrzami parkietu.

Dlatego na kilka miesięcy przed weselem warto zdecydować się na kurs tańca, podczas którego profesjonalny instruktor pomoże młodych wybrać i nauczyć się układu pasującego do wybranego utworu. 2 miesiące przed ślubem: Wybierz weselne menu? Czas na wybór weselnego menu! Wiele restauracji czy hoteli posiada przykładowe opcje, w których jedynie musimy wskazać tą odpowiednią dla nas. Jednak, z reguły wybór wcale nie jest tak prosty. Oczywiście nie może zabraknąć tradycyjnego polskiego obiadu! Rosół, talerz mięs z surówkami, a po wszystkim zimna płyt. Jednak co zrobić w sytuacji, kiedy państwo młodzi są wege? Oczywiście komponując weselne menu musimy mieć na uwadze preferencje naszych gości. Z reguły większość osób je mięso i tradycyjny obiad jak najbardziej wpasuje się w ich gusta. Warto jednak mieć na uwadze, że wśród weselników mogą znajdować się osoby będące na diecie wegetariańskiej, wegańskiej lub bezglutenowej. Nasi goście z pewnością ucieszą się, że mieliśmy na uwadze ich odmienne preferencje. Pomoże nam to uniknąć przykrych sytuacji.

Należy pamiętać, że nie wszystkie miejsca weselne posiadają własną kuchnię. Wówczas będzie konieczne skorzystanie z zewnętrznego cateringu. Zanim zdecydujecie się na wybór konkretnej firmy warto umówić się na degustację przykładowych dań. 2 miesiące przed ślubem: Zaplanuj wizytę u kosmetyczki i kosmetologa Każda panna młoda w dniu ślubu chce wyglądać wyjątkowo. Wiele pań decyduje się za skorzystaniu z zabiegów w gabinetach kosmetycznych oraz medycyny estetycznej. Pamiętaj, żeby z wyprzedzeniem zarezerwować terminy. Świetnie sprawdzą się zabiegi ujędrniające ciało oraz redukujące cellulit. Warto udać się również na depilację laserową. Świetnie sprawdzą się wszelkie zabiegi rozświetlające i ujędrniające.

Na manicure ślubny najlepiej umówić się na dzień przed wielkim dniem. Świetnie sprawdzi się również relaksujący masaż, dzięki któremu odprężysz się po stresującym czasie przygotowań. Nie ryzykuj wykonywania nowych, inwazyjnych zabiegów, których nieprzewidziane efekty mogą popsuć ten najpiękniejszy dzień w życiu!

Miesiąc przed ślubem: Próbna fryzura ślubna Korki, Hollywoodzkie fale, warkocze... Pomysłów na fryzury ślubne jest niemal tyle ile panien młodych. O czym należy pamiętać podczas dobierania fryzury na ślub. Odpowiedzi może być wiele, ale jedna zasada obowiązuje wszystkie uczesania: fryzura ślubna ma przetrwać całą imprezę! Masz sprawdzoną fryzjerkę? Fantastycznie, jednak z pewnością warto wykonać fryzurę próbną. Dzięki temu unikniemy tony lakieru, komunijnych loków lub uczesania nieodpowiedniego do naszego kształtu twarzy. Warto zarezerwować terminy o tym pamiętać już 4 miesiące przed ślubem! Jaka powinna być idealna fryzura ślubna 2020? Powinna być dobrana do naszej urody oraz kształtu twarzy.

Powinna pasować do sukni ślubnej oraz motywu wesela.

Jeżeli decydujemy się na wianek, diadem lub ozdoby we włosach koniecznie powinnaś sprawdzić jak będą wyglądać w połączeniu z wymarzonym uczesaniem.

Powinna podkreślać Twoją urodę, a nie ją zasłaniać.

Powinna przetrwać całą noc!

Ponadto pamiętaj, drastyczne cięcia, zmiana koloru pod wpływem impulsu nie będzie najlepszym pomysłem! Miesiąc przed ślubem: Próbny makijaż ślubny Jaki powinien być makijaż panny młodej? Każda panna młoda w dniu swojego ślubu pragnie wyglądać wyjątkowo pięknie. Oczywiście wszystko zależy od indywidualnych preferencji, jednak w tym uroczystym dniu obowiązuje uniwersalna zasada: makijaż ślubny ma wytrzymać do białego rana oraz świetnie prezentować się na zdjęciach! Subtelny makijaż podkreślający urodę na pewno doda, każdej pannie młodej klasy i elegancji.

Makijaż ślubny musi wytrzymać całą noc! Ten dzień na pewno nie obejdzie się bez łez radości, tańców i szalonej zabawy. Aby nie musieć martwić się, że podczas imprezy makijaż może zostać naruszony warto postawić na dobrej jakości, wodoodporne kosmetyki, które utrzymają się przez długie godziny. Warto oddać się w ręce profesjonalnej makijażystki. Jednocześnie nie należy zapominać o makijażu próbnym! Stres związany ze źle wykonanym makijażem na pewno w tym dniu nie jest nam potrzebny. Przygotowania do ślubu to niekończąca się liczba zadań. Dlatego warto oddać część pracy profesjonalistom, tak by przed powiedzeniem sakramentalnych słów nie stracić głowy.

