Słowenia wprowadzi zakaz handlu wzorowany na polskim. Nowe przepisy podzieliły Słoweńców

Ostatecznie Zgromadzenie Państwowe opowiedziało się jednak za wprowadzeniem zakazu handlu. O słoweńskiej decyzji wypowiedział się Alfred Bujara, szef handlowej „Solidarności”:

Słowenia wprowadza rozwiązania bardzo zbliżone do tych, które obowiązują w Polsce. To dobra wiadomość nie tylko dla pracowników handlu w tym kraju, ale również z naszego punktu widzenia. Jeśli inne europejskie państwa wzorują się na naszej ustawie, to znaczy, że jest ona po prostu dobra.